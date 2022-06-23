اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 09:43 م
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"التنظيم والإدارة" يختتم برنامجين تدريبيين للأشقاء من السودان والأردن

الخميس، 23 يونيو 2022 09:06 م
"التنظيم والإدارة" يختتم برنامجين تدريبيين للأشقاء من السودان والأردن جانب من الفعليات
كتبت ريهام الباشا

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اختتم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الخميس، فاعليات البرنامج التدريبي الأول لمجموعة من المختصين في المراسم والبروتوكولات بأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة.
 
كما اختتمت اليوم أيضا فاعليات برنامج تخطيط الموارد البشرية، لمجموعة من المختصين من ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
 
وقال رئيس الجهاز إن تنظيم البرامج التدريبية يأتي في إطار تفعيل التعاون العربي المشترك، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربية الشقيقة.
 
 

التنظيم والادارة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الاردن

السودان



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