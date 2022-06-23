التعليم: تنفيذ برنامج علاجى لطلاب المدارس المطبق بها منهجية الجدارات السبت

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إنه في إطار الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني لأعمال التقييم ولتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2021-2022 لطلاب التعليم الفني بالمدارس الفنية ووفقاً للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم بتاريخ 19 يناير 2022، يجب اتخاذ اللازم نحو التنبيه على مديري المدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية بضرورة التأكيد على تنفيذ البرنامج العلاجي للدور الثاني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها، أن البرنامج يطبق خلال الفترة من يوم السبت الموافق 25 يونيو الجاري حتى يوم الإثنين الموافق 4 يوليو المقبل لطلاب الصفوف الثلاث الذين لم يجتازوا التقيم في وحدة أو وحدتين من وحدات البرنامج بالدور الأول مع اعتبار الجدارات الأسايية ضمن وحدات البرنامج على أن يتم تنفيذ زايارت التحقق الخارجي خلال الفترة من يوم الإثنين 4 يوليو المقبل حتى يوم الخميس الموافق 4 من نفس الشهر.