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التعليم: أسئلة امتحانات المواد الأساسية للثانوية اختيار من متعدد

الخميس، 23 يونيو 2022 10:00 ص
التعليم: أسئلة امتحانات المواد الأساسية للثانوية اختيار من متعدد ثانوية عامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية، اختيار من متعدد، مضيفة أن الأسئلة ستقيس الفهم ونواتج التعلم.
 
ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام امتحان اللغة العربية بداية من الأحد 26 يونيو الجارى .
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 

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