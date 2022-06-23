اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 03:19 م
أكرم القصاص
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التحفظ على 35 عبوة مبيدات زراعية و80 لتر سماد عضوى مجهول المصدر بالبحيرة

الخميس، 23 يونيو 2022 01:43 م
التحفظ على 35 عبوة مبيدات زراعية و80 لتر سماد عضوى مجهول المصدر بالبحيرة جانب من الحملات
البحيرة – فريق المحافظات

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكل المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وشنتت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة - إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام - بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ومديرية الطب البيطرى وإدارة تموين النوبارية ومراقبة الأغذية وجهاز مدينة النوبارية حملة مكبرة أسفرت عن..

 

 قطاع التموين والطب البيطري:

 - ضبط ( 35 عبوة مبيدات زراعية - 80 لتر سماد عضوى ) مجهول المصدر بمحلين بيع المبيدات الزراعية.

- التحفظ على كمية من اللحوم داخل محلين جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية.

- تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار وعدم ترخيص بأحد محلات بيع المواد الغذائية.

 

قطاع جهاز حماية المستهلك:

-  تحرير 15 محضرا ضد محلات متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية يقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.
 

قطاع مراقبة الأغذية:

- تحرير 24 محضر جنح صحية.
- سحب 35 عينة منتجات ألبان وعصائر من إحدى الشركات وإرسالها إلى المعامل الخاصة بدمنهور للفحص.
- إعدام 75 كجم أغذية مختلفة بدون بيانات وعلامات تجارية وأخرى يظهر عليها بعض علامات التلف الظاهرى داخل بعض المحلات التجارية.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

حملات تموينيه
حملات تموينيه

 

حملات
حملات

 


النوباريه

محافظه البحيره

البحيره

مبيدات زراعيه

سماد عضوى



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