البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بتراجع المؤشرات.. ورأس المال يفقد 7.1مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.318 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8%، ليغلق عند مستوى 9439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1695 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 11649 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 3818 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1778 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2629 نقطة.