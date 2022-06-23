البترول: إدخال الغاز فى 101 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

ماجد تمراز

كشفت المتحدث باسم وزارة البترول، المهندس حمدى عبد العزيز، عن عدد القرى التي دخلها الغاز الطبيعي، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تغيير وجه الحياة في الريف المصري.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخولي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار مشروع حياة كريمة، والذي يقضي بتنمية كافة القرى المصرية لتوفير حياة أفضل للمواطنين"، مشيرا إلى أنه وخلال المرحلة الأولي من المبادرة سيتم توصيل الغاز لأكثر من 1451 قرية، وتم تنفيذ 101 قرية حتى الآن.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن الـ 1000 قرية تم إدراجها ضمن خطة تطوير القرى المصرية، لكن ما يؤخر البدء فيهم هو انتظار الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي حتى يصل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأوضح أن مصر حاليا باتت مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز الطبيعي بمنتدي غاز شرق المتوسط، حيث أن المؤتمر الوزراء الذى جرى عقده الأسبوع الماضي أكد كون مصر باتت على خريطة الغاز العالمية، بسبب ووجود بنية تحتية قوية خاصة بإسالة الغاز الطبيعي لا تتواجد في دول الشرق الأوسط.

وقال: "مصر وقعت 108 اتفاقيات خلال الـ8 سنوات الماضية، حيث إن مثل تلك الاتفاقيات هي حجر الزاوية للبحث والتنقيب عن البترول الغاز، وبدون ما نعمل اتفاقيات لم نكن لنبدأ في رحلتنا للبحث والتنقيب".

وأكد "عبد العزيز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرتين خلال العام الماضي فيما يخص قطاع الغاز الطبيعي، أولاها تنص على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل، وحدث في هذا الباب الكثير من الطفرات، وقال: "وصلنا غاز خلال الـ8 سنوات الماضية لأكثر من 7 ملايين مشترك".

وقال: "الوزارة تقوم كل عام منذ 4 سنوات بتنفيذ دخول الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن المشروع القومي الثاني الذي أطلقه الرئيس السيسي يقضي باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، كونه مثالي ويساهم في الخطة العالمية لتخفيض الانبعاثات الصادرة من الوقود".

وأوضح أن الوزارة بات لديها حاليا أكثر من 100 مركز تحويل لتحويل السيارات العاملة بالوقود للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا التوسع في إنشاء محطات الغاز، وستكون متقاربة وفي جميع أنحاء الجمهورية تحفيزا للمواطنين في تحويلهم إلى نظام الغاز

وتابع: "الغاز الطبيعي وقود اقتصادي وصديق للبيئة وهذا المشروع خد وقت كبير جدا ومجهودات ضخمة من القطاع علشان يقدر يتوسع وينفذ، وعندنا دلوقتي أكثر من 850 محطة في السنة الأخيرة نفذنا محطات عدة، والإقبال على تحويل السيارات للعمل من البنزين للغاز زاد بالمقارنة بالفترات السابقة".