اليوم السابع
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البابا ثيودروس يلتقى رئيس أساقفة قبرص ويناقش الوضع الكنسى بالقارة الأفريقية

الخميس، 23 يونيو 2022 01:03 م
البابا ثيودروس يلتقى رئيس أساقفة قبرص ويناقش الوضع الكنسى بالقارة الأفريقية جانب من الزيارة
كتب: محمد الأحمدى

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زار البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، للروم الأرثوذكس، خريسوستوموس الثانى رئيس أساقفة جستنيانا الجديدة وكل قبرص فى مقر رئاسة الأسقفية فى نيقوسيا، وكان برفقة المتروبوليت أثناسيوس مطران كيرينى والأسقف نيقوديموس أسقف نيتريا والنائب البطريركى فى قبرص.

وناقش كليهما الوضع الكنسى السائد فى القارة الأفريقية، والصعوبات، والمشروعات المستقبلية، وصعوبات العمل التبشيرى للكرازة وغيرها من القضايا الكنسية الحالية.

وأكد رئيس أساقفة قبرص دعمه للعمل التبشيرى لبطريركية الإسكندرية وعمل إكسرخسية التابعة لها فى قبرص.

وأعرب البابا ثيودروس عن امتنانه لكنيسة قبرص ودعمها ومساهمتها الكبيرة فى جهود التبشير الإنجيلى للشعب الأفريقى.

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جانب من الزيارة 

 

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 جانب من اللقاء 

 


الروم الارثوذكس

كنيسه الروم الارثوذكس

البابا ثيودروس الثانى

بطريرك الروم الارثوذكس



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