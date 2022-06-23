اليوم السابع
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الانتهاء من مجمعات حكومية وزراعية بالمنشأة فى سوهاج ضمن حياة كريمة

الخميس، 23 يونيو 2022 02:00 ص
الانتهاء من مجمعات حكومية وزراعية بالمنشأة فى سوهاج ضمن حياة كريمة جانب من المشروعات
سوهاج ـ محمود مقبول

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المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أهدفها أصبحت حقيقة على أرض الواقع، حيث استهدفت المبادرة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء المجمعات الخدمية، والبالغ عددها بمدينة المنشأة 4 مجمعات تم التسليم الإبتدائى لها.  

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن المجمعات الخدمية الحكومية و الزراعية لخدمة المواطنين والتي جرى إنشاؤها داخل قرى حياة كريمة بمدينة المنشاه .. تعرف عليها من خلال النقاط التالية:

1 -  عدد المجمعات الخدمية التى تم الإنتهاء منها بالمنشاه 4 مجمعات.

2 – المجمعات هى مجمع خدمات المواطنين" تحيا مصر " بقرى "الزوك الغربية، وأولاد سلامة،  و روافع العيساوية "، والمجمع الزراعي بقرية  "روافع العيساوية ".

3 – المجمعات تحقق الاستفادة القصوى منها لصالح المواطنين بشكل حضاري ولائق.

4 – المبادرة الرئيسية بحياة كريمة تستهدف 33 قرية و 170 تابع.

5 – إجمالى عدد المشروعات 148 مشروعا، تم البدء فيها جميعا بنسب تنفيذ متفاوتة.

6 -  مشروعات المبادرة الرئاسية شملت 17 مشروعا بقطاع مياه الشرب، و32 مشروعا للصرف الصحي، و39 مشروعا للصحة، و5 مشروعات بقطاع التنمية المحلية، و5 مشروعات بقطاع الزراعة، و9 مشروعات للشباب والرياضة، و33 مشروعا بقطاع الكهرباء، و5 مشروعات بقطاع الطرق، و3 مشروعات بقطاع التضامن الاجتماعي .

تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (1)
 
تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (2)
 
تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (3)
 
تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (4)
 
تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (5)
 
تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (6)
 
تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (7)
 
تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (8)
 
تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (9)
 
تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (10)
 
تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (11)
 
تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (12)
 
تسليم بعض مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (13)
 

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