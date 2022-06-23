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الاتحاد الإفريقى لمقاولى البناء: الشركات المصرية وقعت 14 عقدا مع الكونغو

الخميس، 23 يونيو 2022 07:17 م
الاتحاد الإفريقى لمقاولى البناء: الشركات المصرية وقعت 14 عقدا مع الكونغو
محمود رضا الزاملى

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قال حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، إن النهضة العمرانية الجبارة التى تقوم بها شركات التشييد والبناء بمصر أصبح لها صدى واسع فى أفريقيا وذلك لأننا نستطيع القول "أنه فى كل شبر فى البلد سنجد مشاريع ضخمة" واستطعنا استجداد كمية ضخمة من الطرق والكبارى وانفاق، فهناك 5 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس سيحكى عنها التاريخ لأنها أنجزت فى وقت قياسى.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة dmc، أن الكونغو الديمقراطية، وقعت 14 عقدا مع شركات التشييد والبناء المصرية بحضور رئيس الكونغو، ومنها مشاريع تطوير ميناء الكونغو وفى البنية التحتية وتحلية المياة، لافتا إلى أن الشركات المصرية لديها مشاريع بناء فى كينيا وموزمبيق، وتنزانيا التى شيد فيها المصريين سد "ستيجلر جورج" ودا البداية لأن هناك العديد من المشاريع التى ستتم فى موزمبيق.
 
وأكد أن الخبرات المصرية والمكاتب الاستشارية لديها خبرات واسعة، لذلك الدول الافريقية تطلب من الشركات المصرية تنفيذ مشروعات تنموية لديهم، مشيرا إلى أن البنية التحتية فى إفريقيا تحتاج أكثر من 3.5 ترليون دولار.

الاتحاد الإفريقى لمقاولى البناء

الشركات المصرية

الكونغو الديمقراطية

مصر

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