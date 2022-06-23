الإعدام شنقا مصير مرتكب جريمة القتل العمد مع الإصرار والترصد.. تعرف على السبب

كتب إبراهيم قاسم

تعد جرائم القتل من الجرائم الخطيرة على استقرار المجتمع، لذلك وضع قانون العقوبات صارمة ورادعة لكل من تسول له نفسه الى القيام بارتكاب جريمة القتل التى تصل الى حد الإعدام شنقا اذا ما ارتبطت بسبق الاصرار والترصد.

ويحال المتهمين في قضايا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الى المحاكمة الجنائية ويتم اصدار حكم ضده وفقا لقانون العقوبات حيث تنص المادة 230 على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وتعرف المادة 231 معنى الإصرار فى جرائم القتل بأن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

فيما تعرف المادة 232 معنى الترصد بأنه هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.