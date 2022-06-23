الإحصاء: زيادة المشروعات القومية وانحصار كورونا سبب زيادة العاملين الأجانب بمصر

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسباب التي أدت إلى زيادة عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام في مصر بنهاية عام 2021، حيث أدى انحصار جائحة كوفيد- 19 "كورونا" إلى زيادة عدد الأجانب ليصل إلى 1687 أجنبي مقابل 1172 أجنبي عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 43.9%، بالإضافة إلى زيادة عدد المشروعات القومية.

وقالت بيانات الإحصاء، إن العاملين من الدول الأوروبية استحوذوا على 54.7٪ من إجمالي العاملين الأجانب عام 2021، وهو العدد الأكبر، حـيث بلغ 922 أجنبي، تليهـا الـدول الآسيوية "غير العربية" بعدد 418 أجنبـي بنسبة 24.8٪، بينما تمثل الدول الإقيانوسية "استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ" أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 49 أجنبي فـقط بنسبة 2.9٪.

وشكل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر بواقع 1329 أجنبي بنسبة 78.8٪، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 253 أجنبي بنسبة 15٪، ويمثل الأخصائيـون "أصحاب المهن العلمية" العدد الأكبر حيث بلغ 1108 أجنبي بنسبة 65.7٪، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 474 أجنبي بنسبة 28.1٪، يليها الفنيون ومساعدو الاخصائيين حيث بلغ عددهم 56 أجنبي بنسبة 3.3٪ من إجمالي عدد الأجانب.

وكان للعـاملين الأجانب بالقطاع العام/ الأعمـال الـعام العدد الأكبر، حيث بلـغ عددهم 897 أجنبي بنسبة 53.2٪ "معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية" يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 472 أجنبي بنسبة 28٪ "معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة الوطنية للإعلام "اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً"، وبلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1102 أجنبي 65.3% ، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 585 بنسبة 34.7% عام 2021.