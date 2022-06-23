الأرصاد: امتداد منخفض جوى بطبقات الجو العليا يزيد الإحساس بالحرارة نهارا

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يجعل إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والطقس يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد في النهار مع فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، أن طقس اليوم مستقر ومتوسط درجات الحرارة بين 34 و35 درجة، ويمكن ملاحظة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مع زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وأغلب الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى الارتفاع الطفيف في نسب الرطوبة خلال فترات النهار.

وأوضحت، أنه مع دخول ساعات الليل ودخول أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما أن الأجواء معتدلة تماما على أنحاء الجمهورية كافة، ومع فترات المساء وساعات الليل يكون هناك نشاط للرياح على أغلب المناطق بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم في الساعة وهو ما يقلل نسب الرطوبة، وبالتالي نشعر بانخفاض في درجات الحرارة والأجواء المعتدلة ليلا.