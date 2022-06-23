اليوم السابع
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افتتاح مصنع تجميع وتصنيع جزئى للمركبات بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة قريبا

الخميس، 23 يونيو 2022 10:46 ص
افتتاح مصنع تجميع وتصنيع جزئى للمركبات بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة قريبا مصنع مركبات
كتب أحمد حسن

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استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس " السويس الجديدة "، وفدا من المملكة العربية السعودية بحضور مسئولي الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل وذلك في ضوء إنشاء أحد المصانع التابعة للشركة بنشاط تجميع وتصنيع جزئي لـ(أتوبيسات، مينى باصات، ميكروباصات، رؤس جرارات، سيارات نقل) على مساحة  163688م2،  موضحةً أنه سيتم قريباً افتتاح المصنع بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة.

وأوضحت رئيس جهاز خليج السويس، أنه تم مناقشة الاستعدادات للافتتاح الرسمي لمصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة، ودراسة سبل التعاون بين الشركة وجهاز تنمية شمال خليج السويس، والفرص الاستثمارية المقترحة.

وأكدت أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في ضوء التوجيهات بتذليل الصعوبات لجذب الاستثمارات المختلفة، وفي إطار اهتمام الدولة والسلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية.

 

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

جهاز خليج السويس

مصانع



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