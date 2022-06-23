اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 01:48 م
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استمرار صرف المساعدات لمنتفعى "تكافل وكرامة" عن شهر يونيه

الخميس، 23 يونيو 2022 01:00 م
استمرار صرف المساعدات لمنتفعى "تكافل وكرامة" عن شهر يونيه تكافل وكرامة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة "عن شهر يونيه  الجاري، وذلك للأسر الأولى بالرعاية ومن ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن الأولى بالرعاية. 
 
يأتي ذلك في الوقت الذى بدأت فيه وزارة التضامن الاجتماعي  فى دخول أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أبريل  الماضى  بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وأن من ضمن الفئات التي يتم دخولها ضمن برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة "الأرامل والمطلقات و السيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.
 
كما يواصل بنك ناصر الاجتماعىُ فى صرف معاشات يونيه، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة.
 
‏‎فيما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك  بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 
 
 
 
 

التضامن

المستفيدين من تكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة



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