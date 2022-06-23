اليوم السابع
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"استغليت طمع الناس وأخذت أموالهم".. اعترافات "مستريح الملابس" فى سوهاج

الخميس، 23 يونيو 2022 03:00 ص
"استغليت طمع الناس وأخذت أموالهم".. اعترافات "مستريح الملابس" فى سوهاج أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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"استغليت طمع الناس".. بهذه الكلمات اعترف مستريح سوهاج، مؤكدا أنه وعد المواطنين بأرباح كبيرة وأوهمهم بقدرته على توظيف أموالهم في تجارة الملابس، ثم استولى عليها وهرب.

 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط صاحب محل ملابس لاتهامه بالنصب على المواطنين في مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل ملابس جاهزة - مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً يتمثل فى تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال محل الملابس الخاص به مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بلغت ثلاثة ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب.


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