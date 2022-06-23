ارتفاع كبير فى عدد الأطفال بالمستشفيات الإيطالية بسبب فيروس كورونا

فاطمة شوقى

تضاعف عدد الأطفال والمراهقين حتى سن 14 عامًا الذين يدخلون المستشفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا بين 14 و 21 يونيو مقارنة بالأسبوع السابق، حسبما أفاد الاتحاد الإيطالي للمستشفيات FIASO.

وقال الاتحاد الإيطالى إن عدد دخول الأطفال المصابين بفيروس كورونا، تضاعف ، خاصة الأطفال حديثى الولادة وحتى سن 6 سنوات ، فقد ارتفع عددهم من 5 إلى 14 طفلا، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأسبوع الماضي ، ولأول مرة في الخمسة أعوام الماضية ، كان لابد من علاج طفل أقل من 11 عاما ، في وحدة العناية المركزة.

وعلى العكس من ذلك، يظل منحنى دخول البالغين المصابين بفيروس كورونا مستقرًا ، ومن بين أولئك الموجودين في وحدات العناية المركزة المصابين بمتلازمات الجهاز التنفسي والرئوي ، لا يتم تطعيم 37% منهم ، بينما يعاني باقي الذين تم تحصينهم من أمراض أخرى.

وبحسب المنطقة ، فقد انخفض عدد حالات الاستشفاء في المناطق الجنوبية بنسبة 8.8% في الأسبوع الماضي ، بينما ارتفعت بنسبة 10.8% في الوسط و 2.1% في الشمال.

وتراكمت في إيطاليا ما يقرب من 18 مليون إصابة إجمالية منذ بدء الوباء على المستوى الوطني في فبراير 2020 و 167000 حالة وفاة.

وفيما يتعلق بالتطعيم، أكمل 90.1% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا الدورة التطعيمية و 83.27% قاموا بالحصول على الجرعة الثالثة للتطعيم ، بينما 34.82% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا لديهم أيضًا الجدول الزمني الكامل.