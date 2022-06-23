ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة.. القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.