ارتفاع صادرات مصر من "الحديد الصب والصلب" إلى 472 مليون دولار خلال 4 شهور

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ارتفعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب خلال الفترة "يناير-أبريل" من العام الحالي بنحو 1% لتسجل ما قيمته 472 مليون دولار مقابل 468 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الصادر اليوم /الخميس/ - أن مصر صدرت خلال الأربع أشهر الأولى من العام حديد صب وصلب إلى 64 دولة منها 14 دولة لم يتم التصدير إليها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت كلا من (فلسطين-سلوفاكيا-التشيك-كوستاريكا-بنين-كرواتيا-فنلندا-انجولا وكاببندا-الجبل الأسود-جيبوتي-سلطنة عمان-ليبيريا-جاميكا-اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا).

وأشار التقرير إلى استحواذ 5 دول على نحو 70.5% من إجمالي صادرات الحديد الصب والصلب خلال 4 شهور تصدرتها "إسبانيا" والتي استحوذت على 20.1% من إجمالي الصادرات بما قيمته 95.260 مليون دولار مقارنة بنحو 92.432 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة زيادة بلغت 3%، ثم "إيطاليا" مستحوذة على 18.7 % بما قيمته 88.372 مليون دولار مقارنة بنحو 130.189 مليون دولار بتراجع بلغ 32%، واحتلت "المملكة العربية السعودية" المرتبة الثالثة مستحوذة على 16.8% بما قيمته نحو 79.736 مليون دولار مقابل 54.274 مليون دولار بارتفاع بلغ 47%.

وأضاف التقرير أن صادرات مصر من الحديد الصب والصلب خلال الأربع شهور الأولى من العام إلى "كندا" ارتفعت لتسجل نحو 49.832 مليون دولار مقابل 8.818 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 363 %، كما زادت بنحو 32% إلى "الولايات المتحدة الأمريكية" لتسجل ما قيمته 28.753 مليون دولار مقابل 21.768 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن "البرتغال" احتلت المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للحديد المصري بما قيمته 23.238 مليون دولار مقارنة بنحو 24.576 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بتراجع بلغت نسبته 5% تلاها في المرتبة السابعة"هولندا" بما قيمته 13.202 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 83% مقارنة بنفس الفترة من 2021 والتي سجلت 7.210 مليون دولار.