وقال السفير حازم خيرت - في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع - "إن منطقتنا العربية من بين أكثر مناطق العالم عرضة، وتأثرا بتغير المناخ وما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية على تحسين جودة حياة المواطن العربي".

وأضاف أن استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر من العام الجاري فرصة مواتية لحشد الجهود لإحراز تقدم متوازن حول كافة جوانب القضية سواء تلك المتعلقة بخفض الانبعاثات أو التكيف أو وسائل الدعم من تمويل، وتكنولوجيا، وبناء قدرات.

وثمن خيرت، التعاون المثمر مع الجامعة العربية في تنظيم "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" على مدار ثلاث نسخ متتالية برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يعكس دعم القيادة السياسية لقضايا التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.

وأوضح أن تلك الشراكة تكللت في العديد من الجهود المشتركة، وكان من أبرزها إطلاق تقرير " تمويل التنمية المستدامة في مصر" وذلك تحت إشراف الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ورائد المناخ، وهو التقرير الأول من نوعه عالميا على المستوى الوطني ويستند إلى نفس المنهجية التي يصدر بها تقرير تمويل التنمية العالمي عن الأمم المتحدة.

وأكد خيرت التزام جمهورية مصر العربية بتحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، انطلاقا من دورها الإقليمي وبشراكة تنموية ممتدة مع جامعة الدول العربية.



من جانبها قالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض ندي العجيزي - في كلمتها - إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة وفي مقدمتها بند حول " القضاء على الجوع في المنطقة العربية " إلى جانب عدد من البنود منها "الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة " و"آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية " و"تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات" و " أثار جائحة كوفيد 19 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية " و" الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" و"المبادرة العربية للاستدامة"، و"اليوم العربي للاستدامة"، و"شراكات فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030"، إلى جانب عروض حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.



وبدوره، اقترح ممثل اليمن في الاجتماع إضافة مقترح إنشاء الفريق العربي لمؤشرات التنمية المستدامة من أجل وضع مؤشر عربي موحد للاستدامة.