وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية، اليوم الخميس، أن المدربة "فوينتس" قفزت في المسبح لإنقاذ ألفاريس (25 عاما) التي غرقت في قاعه ولم تعد قادرة على التنفس خلال أدائها في نهائي فئة الفردي الحر في السباحة الإيقاعية.. موضحة أن "فوينتيسن" (39 عاما) غطست بملابسها إلى قاع المسبح وسحبت "ألفاريس" إلى السطح قبل أن تتم مساعدتها لإيصالها إلى حافة المسبح.

من جانبها، قالت "فوينتيس" المتوجة بأربع ميداليات أولمبية لصحيفة "ماركا" الإسبانية إن "الأمر كان مرعبا لذا اضطررت للقفز في المسبح لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك"، وتابعت "كنت خائفة لأن ألفاريس لم تكن تتنفس، ولكنها بخير الآن".

وأكدت "فوينتيس" أن ألفاريس ستخضع للراحة اليوم الخميس، على أن يقرر الأطباء ما إذا ستكون جاهزة للمشاركة في نهائي الفرق غدا الجمعة.

وأضافت القناة الفرنسية أنه تم نقل "ألفاريس" إلى المركز الطبي، مشيرة إلى أن الفريق الأمريكي أصدر في وقت لاحق بيانا أوضح أن "ألفاريس" أغمي عليها بسبب الجهد المبذول خلال أدائها.

يذكر أن "ألفاريس" تشارك في بطولة العالم للمرة الثالثة وسبق أن فقدت وعيها أيضا خلال التصفيات الأولمبية في برشلونة العام الماضي.