إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص من العمالة الزراعية إثر وقوع حادث انقلاب سيارة علي الطريق الدولي بمركز وادى النطرون بالبحيرة، حيث تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بمنطقة الكيلو 18، اتجاه الصحراوي بنطاق مركز ومدينة وادي النطرون .

وأسفر الحادث عن إصابة 6 من العمالة وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

كانت محافظة البحيرة قد شهدت انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 108 أعلى كوبري مستشفى وادي النطرون بنطاق مركز ومدينة وادي النطرون، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.