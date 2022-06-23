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إزاى تعرف دورك في الترقية فى 4 خطوات فقط؟

الخميس، 23 يونيو 2022 01:55 م
إزاى تعرف دورك في الترقية فى 4 خطوات فقط؟ موظفين - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموقع الإلكتروني http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx ، والذي يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة والذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.
 
ولكي تتمكن من معرفة دورك في الترقية أو الحصول على حافز إضافى اتبع الخطوات التالية:
 
 
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1- إدخال البيانات الشخصية" الاسم رباعي -  الرقم القومي مكون من 14  رقم - جهة العمل".
 
 
2- البيانات الوظيفية ويجب مراعاة إدخال البيانات الصحيحة للحصول على النتيجة الصحيحة وذلك لان اي خطأ في إدخال أي بيانات سيترتب عليه خطأ في النتيجة المنشورة.

وتضمن هذه البيانات الآتية :-

تاريخ التعيين ولديك اختيارين الأول قبل 2-11-2016- او ابتداء من تاريخ 2-11-2016.
 
المجموعة الوظيفية وتضمن المجموعة الوظيفية عدة خيارات "  التخصصية -  الكتابية والفنية - الحرفية والخدمات المعاونة". 
 
الدرجة المالية الحالية للمعينين قبل 2-11-2016  أو المستوى الوظيفي للمعينين بعد 2-11-2016. 
 
تاريخ الحصول على آخر درجة مالية ويجب كتابة التاريخ الصحيح للحصول على الدرجة.
 
 
3- الخيارات الخاصة بقرارات الاجازة بدون أجر  أو الأعارة وهنا لديك 3  خيارات " لايوجد - إجازة رعاية طفل أو مريض - إعارة أو إجازة أخرى" بالنسبة للخيار الأول" لا يوجد  " سيتم الإعلان عن حالة الموظف ودوره في الترقية أو الحصول على الحافز مباشرة، في الحالتين التاليتين يجب كتابة التاريخ الخاص بالاجازة والعودة للعمل مرة أخرى بالمواعيد الصحيحة حتى تتمكن من الحصول على النتيجة الصحيحة.
 
4- اخيرا في حالة عدم معرفة البيانات الوظيفية السليمة يمكن مراجعة إدارة الموارد البشرية الخاصة بجهة العمل للحصول على بيان الحالة الوظيفية وإدخال البيانات منها للحصول على النتيجة الصحيحة.

 


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