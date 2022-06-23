إحالة عصابة نسائية للمحاكمة بتهمة سرقة المواطنين فى منطقة الشرابية

كتب كريم صبحى

أكدت تحريات المباحث، صحة اتهام سيدتين بسرقة المواطنين بأسلوب النشل، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمتين كونتا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بأسلوب النشل.

وكان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من القبض على أخطر عصابة نسائية لنشل المواطنين بمنطقة الشرابية، لتأمر النيابة العامة بإحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من أمام مكاتب البريد بأسلوب "النشل وشق الحقيبة" باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" ضُبط بحوزتهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب 7 وقائع سرقة.

وأمكن ضبط المسروقات الخاصة بالمجنى عليهم، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبالغ المالية من متحصلات السرقة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم حبسهما.