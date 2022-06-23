إحالة أستاذ متفرغ بجامعة سوهاج للتحقيق بعد إساءته للمحامية نهاد أبو القمصان

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إحالة أستاذ جامعى للتحقيق بعد الإساءة للمحامية وعضو مجلس حقوق الإنسان نهاد أبو القمصان المحامية بلفظ لا يرتقى لأدنى درجات الحوار.

وفى هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامى لجامعة سوهاج بيانا جاء فيه "أنه في ضوء ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تعليق لدكتور متفرغ بكلية التجارة بالجامعة، ووصفه للسيدة نهاد أبو القمصان المحامية، وعضو مجلس حقوق الإنسان بلفظ لا يرتقي لأدني درجات الحوار، ولا يعبر عن القيمة التى يجب أن يتحلى بها الأستاذ الجامعي مربي أجيال وأجيال من الشباب، لذا تتوجه جامعة سوهاج رئيسا وأعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، للسيدة الفاضلة نهاد أبو القمصان خاصة ونساء مصر الفضليات عامة بأسمى آيات التقدير والاحترام فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة والأبنة".

وفي هذا الصدد يؤكد المركز الاعلامي للجامعة أن الدكتور المذكور سبق إحالته للتحقيق في كثير من الموضوعات والمواقف والأفعال السابقة، وتوقيع الكثير من الجزاءات.

وفي هذا الصدد، أحال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة الدكتور المذكور إلى التحقيق فى الموضوع المشار إليه عاليه، والجامعة إذ تنبذ تلك الأفعال فإنها تؤكد على حفاظها على الأخلاق والتقاليد المجتمعية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إيذاء الآخرين قولا أو فعلا .