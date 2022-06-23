أوقاف الأقصر تعتمد 163 مسجدا ومكتبة بالبرنامج الصيفى للطفل و30 مقرأة للجمهور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم اعتماد 163 مسجدا ومكتبة عامة للمشاركة فى البرنامج الصيفى للطفل بمحافظة الأقصر، واعتماد عدد 30 مقرأة قرآنية عامة للجمهور بأوقاف الأقصر خلال شهر يونيو الحالى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، فى بيان صحفى، أنه قامت مديرية أوقاف الأقصر خلال الشهر الجارى، بتسليم عدد 2170 كتابا على بعض المكتبات بمساجد المديرية، واعتماد 9 خطباء مكافأة، وقيام المديرية ببيع عدد 35 صكا من صكوك الأضاحى، وتوزيع عدد 250 زيا أزهريا للأئمة بالمديرية.



أما بالنسبة للقاءات والندوات والتثقيف خلال شهر يونيو الحالى، فقد أكد مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم عقد 90 جلسة من جلسات الدوار للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة، وإقامة 8 ندوات عامة بالمساجد الكبرى تحت عنوان حرمة الدماء فى الاسلام، كما تم افتتاح مسجد الانصار بمدينة طيبة يوم الجمعة الموافق 10/6/2022، كما تم فرش مسجد أحمد النجم بمدينة الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة وذلك بتاريخ 20/6/2022 .



وأوضح الشيخ سيد عبد الدايم أنه تستعد المديرية لعقد 8 ندوات عامة فى المساجد الكبرى بالمديرية، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والإجتماعى، وتحت رعاية معالى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك تحت عنوان "حرمة الدماء في الإسلام وبعث ثقافة التسامح والسلام النفسي والمجتمعي"، ومن خلال تعميق الإيمان في قلوبنا وحياتنا باعتباره أحد أهم المؤثرات القوية في تصرفات الإنسان سلوكًا وعملًا.



وشدد وكيل أوقاف الأقصر، أنه من المقرر أن يتم عقد الندوات بدءاً من يوم 26 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل، موضحاً أنه تشمل عناوين الندوات مايلي:- "حرمة الدماء – الإيمان وأثره فى حياتنا"، وذلك في مساجد السيد يوسف بالكرنك ومحمد حسين ببندر الأقصر، والأنوار المحمدية بالقرنة والعمدة جابر بالقرنة، ومسجد المنشية ببندر إسنا وأبو بكر الصديق بكومير والهدير الدير بإسنا والعتيق أولاد حسن بأرمنت.