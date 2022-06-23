وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ - "نحن نواجه أزمة الغاز الذي أصبح الآن سلعة نادرة.. وفي هذا الإطار، ستكون الحكومة قادرة على دعم الجهات الفاعلة في السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة.. الأسعار مرتفعة للغاية بالفعل حاليا، ويتعين علينا الاستعداد حاليا لزيادات أخرى".



وأشار إلى أن ذلك سيؤثر على الإنتاج الصناعي وسيكون عبئا ثقيلا بالنسبة لكثير من المستهلكين، مضيفا أنه سيكون هناك اضطراب في إمدادات الغاز أو زيادة استثنائية في الطلب على الغاز مع مستوى الإنذار الذي تم الإعلان عنه اليوم، ما يؤدي إلى تردي كبير في وضع الإمداد بالغاز، مؤكدا في الوقت ذاته أن السوق لا يزال قادرا على تجاوز هذا الاضطراب أو هذه الزيادة في الطلب.



وحمل الوزير الألماني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤلية ذلك، واصفا ما حدث بـ "هجوم اقتصادي".



يذكر أن ألمانيا تسارع الآن إلى خفض اعتمادها على الطاقة الروسية، حيث تقلص موسكو إمداداتها من الغاز للدول الغربية، فيما يعتبر انتقاما من العقوبات التي جرى فرضها بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.