أكرم القصاص: زيارة ولى العهد السعودى شملت كافة القضايا المهمة للبلدين والمنطقة

رامى محيى الدين

قال أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، إن زيارة ولى العهد السعودى، زيارة مهمة في وقت مهم جدا، وكلا الدولتين مهمتين في المنطقة، والزيارة تشمل جزء من العلاقات الثنائية في التبادل التجارى وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج خبر اليوم: الزيارة تأتى في وقت به تحولات كبيرة جدا في ظل الأزمة الأوكرانية والدول الكبرى مهتمة بمشاكلها، والزيارة شملت كافة القضايا والملفات التي تخص الدولتين والمنطقة، وتم مناقشة القمة التي سيحضرها الرئيس الأمريكي بايدن وتحضرها مصر.

وأكد القصاص أن السعودية كانت دائمة الوقوف بجانب مصر والزيارة كانت مهمة على كافة الأصعدة ، كما شملت تقديم الدعم لكل الدول منها ليبيا وسوريا وعودة العراق للصف العربى والأردن ، وكانت هناك قمة مع ملك البحرين والأردن في نفس السياقات .

وتابع رئيس تحرير اليوم السابع: الجانب الاقتصادى، كان مهم جدا في الزيارة، لأن كلا الدولتين لديهما رؤية تنموية مهمة جدا، وتم توقيع اتفاقيات وتوسيع الاستثمارات السعودية وزيادة التبادل التجارى والتعاون في السياقات المختلفة والبحث عن طرق للاكتفاء الذاتي والقيم المضافة، وتضمن الكثير من النقاط حول الاستثمارات المختلفة ، وكلها محالات يمكن توسيع التعاون فيها أيضا دعم القطاع الخاص بكلا الدولتين، والربط الكخهربائى بين السعودية ومصر وهناك تعاون واسع في مجال حماية البيئة والتبادل التجارى.

وأكد: أن هناك مخاطر الجوائح والمزارات السياحية والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية والقضية الفلسطينية والبحث عن حلول لإقامة الدولة الفلسطينية والتوصل لتسوية للوضع في اليمن ودعم المبادرات لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم الاستقار من خلال تشكيل حكومة عراقية ودعم السودان ولبنان أيضا والحفاظ على عروبته وأمنه، واستقراره ودعمه اقتصاديا وليبيا وسوريا ومصر لها دور مهم في استعادة ليبيا لأمنه ومصر كانت ترعى الحوار في جميع مراحله، والسعودية أكدت دعمها مصر للتوصل إلى اتفاق ملزم بشان سد النهضة، والتنسيق الأمني والسياسى على أعلى مستوى بين مصر والسعودية ,