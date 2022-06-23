أسوشيتدبرس: إدارة بايدن تستورد مليون زجاجة لبن أطفال من المكسيك

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أنها ستقدم الدعم اللوجستى من أجل استيراد ما يعادل 16 مليون زجاجة من حليب الأطفال من المكسيك بدءا من الأسبوع المقبل، كجزء من جهودها لتخفيف أزمة النقص الحاد فى المنتج الحيوى فى مختلف أنحاء البلاد، والتي تسبب فيها إغلاق أكبر منشاة تصنيع فى الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فقد أعلن البيت الأبيض أن شاحنات ستحمل ما يقرب من مليون رطل من لبن الأطفال من صنع نيستله إلى المستهلكين الأمريكيين، بما يضاعف الكمية التي استوردتها الولايات المتحدة حتى الآن. وقد جلبت رحلات تجارية من أوروبا وأستراليا حليب الأطفال إلى الولايات المتحدة بما فى ذلك جولتين من الشحنات الجوية التي بدأت الأسبوع الماضى.

وكان البيت الأبيض يعمل من أجل جعل مزيد من الإمدادات متاحة فى ظل مواجهتها ضغوطا من الآباء حول قضية الإمداد، وذلك بعدما أغلق المنظمون فى فبراير الماضى مصنع فى ولاية متشيجان الذى تديره أبوت وهو أكبر منشأة تصنيع محلية للبن الأطفال فى الولايات المتحدة لمخاوف تتعلق بالسلامة.

وتم إعادة فتح المصنع فى الرابع من يونيو بعدما التزمت الشركة بمزيد من التعقيم وبوتوكولات السلامة، لكن تم إغلاق بعد أكثر من أسبوع فى ظل ظروف الطقس الشديد التي سببت ضررا للمصنع.

وقالت الشركة إنها بحاجة لوقت لتقييم الضرر وإعادة تعقيم المصنع بعد هبوب عواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة اجتاحت جنوب غرب ميتشيجان فى 13 يونيو.