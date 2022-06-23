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أسعار العملات اليوم الخميس 23-6-2022 بالبنوك المصرية

الخميس، 23 يونيو 2022 10:50 ص
أسعار العملات اليوم الخميس 23-6-2022 بالبنوك المصرية عملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 23-6-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار 18.71جنيه للشراء، و18.77جنيه للبيع، والريال السعودي سجل سعر 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.64 للشراء، 19.86 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى  18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.64 للشراء، 19.86 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.78 جنيه للشراء، 23.03 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.67 جنيه للشراء، و61.26 جنيها للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


سعر الدولار

سعر الجنيه الاسترلينى

سعر اليورو

الدولار

اسعار الريال

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أسعار العملات اليوم



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