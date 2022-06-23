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أستاذ نيرة أشرف يقترح زرع شجرة بمسرح الحادث وإنشاء جدارية لها بسور جامعة المنصورة

الخميس، 23 يونيو 2022 05:54 م
أستاذ نيرة أشرف يقترح زرع شجرة بمسرح الحادث وإنشاء جدارية لها بسور جامعة المنصورة الدكتور شعبان عرفات أستاذ الأدب الحديث بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنصورة
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور شعبان عرفات أستاذ الأدب الحديث بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنصورة ، أحد أساتذة الطالبة نيرة اشرف طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة عن تقديمه اقتراحا لعميد الكلية بشأن زرع شجرة فى مسرح الجريمة الذى قتلت فيه الطالبة على يد زميلها.

 

جاء ذلك خلال زيارته ووفد من طلبة الكلية لمنزل أسرة الطالبة بالمحلة لتقديم واجب العزاء لأسرتها.

 

وأوضح أستاذ نيرة بالجامعة، أن هناك مقترح أيضا لعمل جدارية بالحفر على سور الجامعة في مكان الحادث أفضل من جدارية بالألوان لتدوم لسنوات طويلة لتخليد ذكرى الطالبة.


من جانبه، أعلن أيضا محمد أحمد رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة المنصورة، أنه سيتم عمل كولدير مياه كصدقة جارية على روح زميلتهم أمام مجمع الكليات واخر أمام المستشفي التي نقل إليها جثة زميلتهم.

 

وتوجه وفد جامعة المنصورة والذي ضم رئيس قسم لغات شرقية بكلية الآداب وطلبة الكلية للمقابر لقراءة القرآن والدعاء لزميلتهم، مصطحبين والديها وشقيقتيها معهم للمقابر.

 


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