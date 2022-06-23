أرسلوا الشرطة بالطعام.. تفاصيل استغاثة أمريكية عبر أحد تطبيقات المطاعم من رجل يحتجزها

وكالات

استطاعت أمريكية أن تستغيث من رجل يحتجزها ويغتصبها بطلب الطعام عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية، حيث تركت ملاحظة للمطعم الذى طلبت منه الطعام تتوسل لطلب الشرطة.

وقالت شبكة سى إن إن فى تقرير لها: لم تكن طلبية الطعام من تطبيق "جروج هاب" في الساعة الخامسة صباح الأحد الماضى أمرًا غير اعتيادي بالنسبة للأشخاص في مقهى chipper truck.لكن الغريب هو التعليمات المرفقة، ومن الواضح أنها كُتبت على عجل، حيث تقول: استدعوا الشرطة، واجعلوهم يأتون بالطعام دون أن يكون ذلك جليًا.

وقالت أليس بيرميخو، التي تمتلك المطعم مع زوجها، إنها تلقت مكالمة من العامل الذي رأى الطلبية تظهر على الشاشة، مضيفة "رأوا التعليمات على الطلبية واتصلوا بزوجي وسألوه عما يجب فعله، قال لهم: اتصلوا بالشرطة".

جاءت الطلبية من عنوان في شرق تشيستر في برونكس، بولاية نيويورك، حيث تقول السلطات إن رجلاً يبلغ من العمر 32 عامًا كان يحتجز امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا ضد إرادتها ويعتدي عليها جنسيًا.

لقد التقيا وجهًا لوجه بعد شهور من لقائهما الأول عبر الإنترنت، وأصبح الأمر عنيفًا. لم يكن يسمح لها بالحصول على هاتفها إلا لطلب الطعام. في تلك الساعة، كان أفضل أمل لها هو إيصال رسالة إلى مطعم يقع على بعد 3.5 أميال، وعائلة بيرميخو ممتنة للموظف الذي اتصل بالشرطة وشرح الأمر.

فتح المشتبه به الباب هنا وفقًا لوثائق المحكمة، واعترف لاحقًا بأنه اعتقد أن طعام الشابة قد وصل، لكن الشرطة كانت هناك.

تم تحديد هوية المشتبه به على أنه كاموي رويال البالغ من العمر 32 عامًا، واتهم بالاغتصاب والسجن غير القانوني من بين تهم أخرى. وهو الآن متهم أيضًا بمحاولة الاعتداء الجنسي على شابة أخرى قبل أيام.