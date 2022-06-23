اليوم السابع
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أحفاد نقيب القراء الشيخ أبو العينين شعيشع يحيون ذكرى وفاته الـ11 بكفر الشيخ

الخميس، 23 يونيو 2022 07:52 م
أحفاد نقيب القراء الشيخ أبو العينين شعيشع يحيون ذكرى وفاته الـ11 بكفر الشيخ أحفاد نقيب القراء الشيخ أبو العينين شعيشع
كفر الشيخ - محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع احتفالية أسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، للذكرى الحادية عشر لرحيله، بمسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

 

وتضمنت الاحتفالية تلاوات قرآنية لعدد من القُراء، وابتهالات دينية لعدد من المُنشدين الشباب، فضلاً عن الاستماع إلى التلاوات النادرة بصوت القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، وذكر مناقبه ومآثره، وذلك بحضور أُسرة القارئ الراحل وعدد من القيادات التنفيذية والصحفيين والإعلاميين.

وتحل اليوم الخميس، الذكرى الحادية عشر على رحيل آخر جيل عمالقة قارئى القرآن الكريم، القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذى وافته المنية يوم الخميس، 23 يونيو من عام 2011م، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته.

 

ودُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، فى منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالى مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب فى جميع مساجد المدينة، باليوم التالى لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو.

 

ويُشار إلى أن مئوية الشيخ أبو العينين شعيشع تحل فى 12 أغسطس المُقبل، حيث من المُقرر أن تحتفل الأُسرة بمرور 100 عام على ميلاد آخر جيل عمالقة قارئى القرآن الكريم، والذى وُلد فى 12 أغسطس من عام 1922م.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

ابو العنين شعيشع

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