3 مفاتيح لفهم أسباب احتجاجات السكان الأصليين فى الإكوادور ..اعرفها

فاطمة شوقى

أعلن رئيس الإكوادور جييرمو لاسو ، فرض حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات ، منها المقاطعة التي تضم العاصمة كيتو، على خلفية أعمال العنف التي تشهدها احتجاجات السكان الأصليين في البلاد، وذلك بعد أن تم الابلاغ عن اشتباكات وإغلاق طرق وسط احتجاج كبير على مستوى البلاد.

وقال الرئيس لاسو "يعرضون الناس والمرضى لخطر الموت"، مصرا على أن حالة الطوارئ للدفاع عن العاصمة والدفاع عن الوطن".



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من يقوم بقيادة الاحتجاجات؟

دعت كوني ، وهى مجموعة من السكان الأصليين تأسسبت فى عام 1986 ، لاحتجاجات هذا الأسبوع ، وفقا لصحيفة "الاونيبرسو" الإكوادورية

واعتُقل ليونيداس إيزا ، أحد قائدى المظاهرات ، ولكن تم الافراج عنه عنه في 15 يونيو بزعم أنه شل وسائل النقل العام من خلال قطع طريق ودعوة إلى جعل الاحتجاجات متطرفة.

وتطالب كوني ، التي تقود التعبئة الوطنية منذ تسعة أيام في بعض المقاطعات ، الحكومة بخفض أسعار الوقود ومعالجة مشكلة البطالة وتنظيم أسعار المنتجات الزراعية ومكافحة الجريمة ، من بين مطالب أخرى.

اسباب احتجاجات السكان الأصليين وحالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة

1- الإكوادور غارقة في أزمة سياسية جديدة

كانت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تحتج منذ أكثر من أسبوع بقيادة السكان الأصليين للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية من حكومة جييرمو لاسو ، في سياق اقتصاد يعاني من التضخم والبطالة.

وتركزت المظاهرات في البداية في المنطقة الشمالية من بيتشينشا ، والتي تشمل العاصمة كيتو وكوتوباكسي وإمبابورا المجاورتين. لكن في معظم المقاطعات الإكوادورية الـ 24 كان هناك نوع من التعبئة.

خلال أيام الاحتجاج قاموا بقطع الطرق في مناطق مختلفة من البلاد، وقد خلفت الاشتباكات مع القوات الأمنية مصرع شخصين وعشرات الجرحى - من بين متظاهرين ورجال شرطة - واعتقالهم حتى أمس الثلاثاء.

وفي ضوء ذلك ، أصدر الرئيس لاسو مرسوماً ليلة الجمعة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً في المناطق الثلاث الأكثر تضرراً لضمان "الدفاع عن عاصمتنا وبلدنا" ، على حد قوله.

لكنه أصدر اليوم مرسوم طوارئ جديدًا ليشمل مقاطعات تشيمبورازو وتونجوراهوا وباستازا، وقال لاسو في رسالة جديدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "مدنا أيدينا ودعونا للحوار لكنهم لا يريدون السلام. إنهم يسعون للفوضى ويريدون الإطاحة بالرئيس".

وأوضحت صحيفة "الكوميرثيو" الأرجنتينية أن بموجب مرسوم حالة الطوارئ ، تقيد الدولة حرية العبور وتسمح للسلطات بتنفيذ "الاستخدام التدريجي للقوة" من أجل "تحييد أعمال العنف".

وقبلت الحكومة الإكوادورية الاثنين الماضى مبادرة أكثر من 300 منظمة مجتمع مدني لتعزيز الحوار ، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، لكن زعماء السكان الأصليين قوبلوا بشروط.



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2- ما هي مطالب المحتجون؟

أحد المطالب الرئيسية للمحتجين هو ضبط أسعار المحروقات، حيث زادت تكلفة هذه المنتجات بشكل كبير منذ عام 2020، وتضاعف سعر الديزل تقريبًا ، من 1 دولار إلى 1.90 دولارًا أمريكيًا للجالون (3.8 لترًا) ، وارتفع سعر البنزين من 1.75 دولارًا إلى 2.55 دولارًا .

كما تدعو الاحتجاجات إلى حماية أراضي السكان الأصليين ، فضلاً عن زيادة الإنفاق العام في المجالات الحكومية الأساسية.

وحدد المحتجون مطالبهم ، وهى ، خفض أسعار الوقود ، وضع تعليق لمدة عام واحد في النظام المالي للأسر لسداد ديونها ؛ضمان حقوق العمل والعمل ؛ أن تكون هناك أسعار عادلة للمنتجات، عدم استغلال التعدين في أراضي السكان الأصليين ؛احترام الحقوق الجماعية، عدم خصخصة الخدمات الاستراتيجية ؛وضع سياسات للتحكم في المضاربة على الأسعار ؛منح ميزانية أكبر للصحة والتعليم ؛اتخاذ خطوات لتحسين الأمان.



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3- كيف ردت الحكومة؟

في محاولة لتهدئة المظاهرات ، أعلن لاسو يوم الجمعة عن زيادة الدعم الشهري للأسر الأشد فقراً في الإكوادور، كما تعهد برتفع قيمة سندات التنمية البشرية من 50 دولارًا إلى 55 دولارًا أمريكيًا.

بالإضافة إلى ذلك ، أفادت وكالة "إيفى" الإسبانية أن الحكومة ستتنازل عن القروض المتأخرة التي تصل إلى 3000 دولار في بنك التنمية الحكومي وأنها ستدعم المزارعين الصغار ومتوسطي الحجم بنصف تكلفة الأسمدة.

وبالمثل ، أعلن الرئيس حالة الطوارئ لنظام الصحة العامة في البلاد ووعد بمضاعفة ميزانية التعليم متعدد الثقافات لمجتمعات السكان الأصليين.

كما فتحت الحكومة قروضًا تصل إلى 5000 دولار للمزارعين بفائدة 1٪ ولمدة 30 عامًا.

وبشأن سعر المحروقات قالت الحكومة إنه لن تكون هناك زيادة في الديزل والغاز والبنزين الإضافي.