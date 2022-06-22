21.8 مليار جنيه لتنفيذ 1087 مشروعا ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى قرى أسوان

أسوان - صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" وفق المخطط الزمنى والمحدد لها دون السماح بأى تقاعس أو تأخير فى استلام هذه المشروعات لتحقيق العوائد الإيجابية لأهالى القرى المستهدفة فى أقرب وثت ممكن.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية بحضور نائبه أحمد شعبان، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأيضاً مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية، وأثناء الاجتماع شدد اللواء أشرف عطية على الإسراع بتسليم الأراضى المخصصة والغير مستغلة لإقامة الأسواق الحضارية ومواقف السيرفيس الجديدة بإجمالى 7 أسواق بمدن كوم أمبو وإدفو ، فيما تم تنفيذ نسبة 28 % من الأسواق الخاصة بمدينة نصر النوبة، في حين سيصل عدد مواقف السيرفيس إلى 6 مواقف منها 2 موقف بمدينة كوم أمبو و 3 مواقف بمدينة إدفو، وموقف بمدينة نصر النوبة.

وكلف المحافظ، السكرتير العام للمحافظة بالمرور الميدانى والمتابعة على الطبيعة لمعدلات تنفيذ مشروع مياه الشرب بقرى أبو الريش والذى يتضمن توصيل الخط الرئيسى بطول 4 كم وبقطر 500 مللى، وبتكلفة 15 مليون جنيه لربط خزان أبو الريش الجديد بسعة 4 آلاف م3 بنقطة الربط مع الخط الناقل بطول 30 كم ، والمغذى من محطة جبل شيشة لمياه الشرب بهدف تغذية شبكات المياه بنجوع ومناطق أبو الريش بحرى وقبلى.

وخلال الاجتماع تابع أشرف عطية معدلات تنفيذ قطاعات العمل العام لمشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1087 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 21.8 مليار جنيه، بينما جارى إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالي المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2016 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجعا وكفرا وعزبة، وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

وعلى جانب آخر، أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لمشروع أسوان جرين التجريبى الذى يستهدف تنفيذ أعمال النظافة العامة بطريق السادات والمناطق السكنية المطلة عليه كمرحلة أولى، وذلك من خلال الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بالتعاون مع المحافظة، وقد حضر فعالية الانطلاق هناء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيضاً الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن هذا المشروع التجريبى للنظافة العامة من خلال المجتمع المدنى سيعتبر القاطرة التى تقود مشاركات من مؤسسات مدنية وجمعيات أهلية أخرى فى مجال النظافة العامة والتخلص من المخلفات الصلبة للقضاء على الشكاوى الجماهيرية ، وأيضاً لإضفاء الشكل الجمالى على هذه المدينة السياحية، مطالباً بتطبيق مبادئ الثواب والعقاب خلال الـ 3 أشهر كفترة تجريبية وذلك بمنح العاملين والمشرفين المتميزين حوافز مادية ومعنوية، وبالمقابل توقيع العقوبات والجزاءات على المتقاعسين، وهو الذى توازى مع قيام الجمعية بتوفير الزى الموحد الحضارى لهم، وبتصميمات الهوية البصرية، فضلاً عن توفير أدوات ومعدات النظافة التى تساهم فى أداء المهام المنوطة لهم بالشكل الأفضل، مع حماية العمال من درجات الحرارة العالية والأمراض المعدية.

ومن جانبها أوضحت هناء إسماعيل، أنه بالتنسيق مع محافظ أسوان فقد حرصنا على تنوع الخدمات التى نقدمها لأهلنا فى هذه المحافظة العريقة في ظل الرؤية المتكاملة للمحافظ للاستعانة والاستفادة من جهود وخبرات الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى على الوجه الأكمل وبمنظومة رقمية متطورة ومرتبطة بتطبيقات التحول الرقمى للمتابعة فى تقديم الخدمة، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالمشاركة فى منظومة النظافة العامة داخل مدينة أسوان فسيتم تطبيق هذه التجربة فى طريق السادات والمناطق السكنية المطلة عليه حيث ستقوم الجمعية من خلال معداتها وكوادرها المختلفة بمنظومة عمل شاملة عمليات جمع القمامة من المنازل، ثم يتم النقل والفرز، مع تحصيل مقابل الخدمة من المواطنين بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب من العمالة والمشرفين، وهو الذى يتزامن ذلك تقديم خدمات متنوعة للعملاء والرد على الشكاوى وتحقيق التوعية المجتمعية المتكاملة بما يحقق المستهدف من هذه الأعمال وهو الوصول إلى بيئة نظيفة بالمناطق والأحياء السكنية.

سلسلة من ورش العمل التدريبية عن ميكنة نظام التطعيمات بمديرية الصحة‎‎

وعلى جانب آخر، وفى إطار سعى محافظة أسوان لمواكبة المنظومة الجديدة لمجال التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إطلاق سلسلة من ورش العمل التدريبية عن ميكنة نظام التطعيمات التى تنفذها إدارة الطب الوقائى التابعة لمديرية الشئون الصحية ضمن الجهود الجارية لتطوير وتحديث البنية التحتية المعلوماتية.

ومن جانبه صرح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات هذه المنظومة الجديدة التى تتماشى مع سياسة الدولة الحالية المتمثلة فى الميكنة التكنولوجية لكافة المعاملات لتحقيق السيطرة الكاملة ، والفصل بين مقدم ومتلقى الخدمة بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ، وفى نفس السياق أشار الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية بأن تلك التدريبات يتم عقدها لمسئولى التطعيمات بالإدارات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة بهدف التأكيد على أهمية رفع مهارات وإعداد كوادر بشرية مدربة، موضحاً بأنه بالتزامن مع تلك التدريبات فقد تم تدعيم قطع التطعيمات بعدد 235 جهاز حاسب آلى جديد فى إطار الخطة الجارى تنفيذها لتطوير ودعم الوحدات الصحية التى تقدم خدمات التطعيمات المتنوعة لمواطنى أسوان بمختلف المراكز والمدن.



اجتماع محافظ أسوان



إطلاق سلسلة من ورش العمل التدريبية عن ميكنة نظام التطعيمات بمديرية الصحة‎‎



ورش العمل التدريبية عن ميكنة نظام التطعيمات بمديرية الصحة‎‎



محافظ أسوان يتابع إطلاق سلسلة من ورش العمل التدريبية عن ميكنة نظام التطعيمات بمديرية الصحة‎‎



مشروع أسوان جرين لتنفيذ أعمال النظافة