11 معلومة بتحقيقات النيابة العامة في واقعتي وفاة اثنين لسقوط أحدهما من برج القاهرة والآخر من أعلى كوبري

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها في ملابسات، في واقعتي وفاة اثنين لسقوط أحدهما من برج القاهرة والآخر من أعلى كوبري جامعة المنصورة.

وتضمن بيان النيابة 11 معلومة هامة متعلقة بالقضية وعدة رسائل موجهة للشباب وجاءت كالتالي:

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعتي وفاة اثنين لسقوط أحدهما من برج القاهرة والآخر من أعلى كوبري جامعة المنصورة.

النيابة: منتحر برج القاهرة مر بضائقة مالية تسببت في إصابته بضغوط نفسية

رسالة بزيادة المصروف بهاتف الشاب المنتحر من برج القاهرة لشقيقه.

تنتدب الطب الشرعي لاعداد الصفة التشريحية للشاب المنتحر من أعلي برج القاهرة.

فرد أمن برج القاهرة طلب من الشاب المنتحر المغادرة وفاجأه بالقفز من السور.

منتحر كوبري جامعة المنصورة مر بضائقة نفسية لخلافات عائلية تسببت في انتحاره.

النيابة العامة تنتدب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للشاب المنتحر من أعلي كوبري الجامعة بالمنصورة.

النيابة العامة تكلف ذوي الشاب المنتحر من أعلي كوبري الجامعة بتقديم هاتفه لفحص محتواه.

النيابة العامة للشباب: لا تنخدعوا بمكر الشيطان بكم، وإيَّاكم والاستهانةَ بحياتكم أو استرخاصها.

النيابة العامة للشباب: " اعلموا أن ربَّكم محيطٌ بما قدَّرَه لكم في علمه القديم فلعلَّ في فشلكم نجاحًا ولعلَّ في بلائكم فضلًا عظيمًا".

النيابة العامة تهيب بالكافة إلي نشر الأكل في نفوس الشباب.