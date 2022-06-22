ولى عهد الكويت يقرر حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة

كتب سمير حسنى

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة.

وقال ولي عهد الكويت، فى كلمة، قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي، واستنادا إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة.