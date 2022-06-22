وفاة شقيقة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

توفيت إلى رحمه الله تعالى، اليوم الأربعاء شقيقة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدًا الخميس عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة وتشييع الجثمان فى مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية.
وفاة شقيقة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحليةالأربعاء، 22 يونيو 2022 08:26 م
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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