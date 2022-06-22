اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وسائل إعلام روسية: تم إطفاء الحريق فى مصفاة بمنطقة روستوف

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:47 ص
وسائل إعلام روسية: تم إطفاء الحريق فى مصفاة بمنطقة روستوف حريق فى مصفاه ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء، أنه تم إطفاء الحريق فى مصفاة روسية فى منطقة روستوف.

وكانت وكالة تاس الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، عن  حريق فى مصفاة روسية فى منطقة روستوف بعد رصد طائرتين مسيرتين أوكرانيتين.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر فى السلطات المحلية أن الحريق الذى اندلع في المصنع، بدأ بعد سقوط مسيرة أوكرانية عليه.

وقال المصدر: "قبل اندلاع الحريق لاحظ عمال المصنع مسيرة أوكرانية، اصطدمت بمبنى المصنع، مما أسفر عن وقوع انفجار وحريق".

ونشرت وكالات روسية لقطات من مكان الحادث تظهر شظايا طائرة مسيرة تم العثور عليها بالقرب من مكان اندلاع الحريق. وسبق أن انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسقوط المسيرة على المصنع.

ومن جهته أفاد ممثل لدائرة وزارة الطوارئ في منطقة روستوف بوقوع حريق في مصنع لتكرير النفط بمدينة نوفوشاختينسك في منطقة روستوف جنوب شرق الحدود الأوكرانية

وقال المصدر حسبما نقلت "روسيا اليوم"،  "في الساعة 09:25 صباحا بتوقيت موسكو، وردت معلومات تفيد بحدوث حريق في غرفة المبادل الحراري في مصنع لتكرير النفط في مدينة نوفوشاختينسك على مساحة 50 مترا مربعا".

وأضاف أنه لا يوجد هناك أي خطر لانتشار النيران إلى مناطق أخرى، متابعا أن الحريق لم يؤد إلى وقوع إصابات.

 


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