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واشنطن: نتفهم مخاوف روسيا الأمنية المشروعة ومستعدون للعمل على إزالتها

الأربعاء، 22 يونيو 2022 05:00 م
واشنطن: نتفهم مخاوف روسيا الأمنية المشروعة ومستعدون للعمل على إزالتها ويندى شيرمان
كتب أحمد عرفة

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أكدت ويندى شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، أنها ذكرت في اتصالاتها مع زملائها الروس أنها تتفهم مخاوف روسيا الأمنية المشروعة، ونحن مستعدون للعمل على إزالتها، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية: "شاركت الولايات المتحدة الأمريكية بنشاط في العملية الدبلوماسية مع روسيا قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكنت على اتصال شخصي مع زملائي الروس وأخبرتهم، بأننا نتفهم أن لديهم عددا من المخاوف الأمنية المشروعة، وأن هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها العمل على إزالتها.

 

وأوضحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية أنه يتعين على الدول اتخاذ قرار مستقل بشأن انضمامها إلى الحلف، ولا يمكن للدول الأخرى اتخاذ مثل هذه القرارات نيابة عنها.

 


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