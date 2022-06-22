واشنطن: لا صلة بين إجراء لندن حول أيرلندا الشمالية ومحادثات الاتفاق التجارى

كتبت رباب فتحى

حذرت الحكومة الأمريكية من أن تحرك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من جانب واحد لإلغاء أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية المتفق عليه فى إطار صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي هو أمر يثير القلق المستمر و "لا يفضي" إلى اتفاق تجاري.

ورد كبار المسئولين على الاقتراحات بأن عدم وجود تعليق عام من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يعني أنها ليست منزعجة من الخطوة المثيرة للجدل لسن قوانين جديدة للتخلي عن جزء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها في عام 2020، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالوا إن الإدارة تدرك أن هناك "تحديات" مع البروتوكول، لكنها حذرت من أن الإجراء الأحادي ليس في مصلحة أي شخص.

وقال مسئول كبير في الإدارة "من العدل أن نقول إن لدى الإدارة مخاوف بشأن التشريع. لا تعتقد الإدارة أن الخطوات الأحادية ستكون الطريقة الأكثر فاعلية لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ البروتوكول ، وأن رغبتنا القوية لا تزال قائمة في عودة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المحادثات والتوصل إلى اتفاق تفاوضي. "

وتأتي هذه التصريحات بعد أن تحدت حكومة جونسون مجموعة من الانتقادات والتهديد بشن حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في التشريع الذي يسمح باتخاذ إجراءات أحادية الجانب وفحص البضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى وفقًا لما ينص عليه البروتوكول.

كما أنهم قدموا استنتاجات مفادها أن الانتقادات التي وجهها وفد الكونجرس من الحزبين كانت مقصورة على التجمع الأيرلندي داخل الكابيتول هيل وتأثره بشدة بشين فين.

كما أوضحت إدارة بايدن تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه لن تكون هناك صلة بين الإجراء الأحادي للمملكة المتحدة والمحادثات التجارية بين واشنطن ولندن.