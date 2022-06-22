اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: لا صلة بين إجراء لندن حول أيرلندا الشمالية ومحادثات الاتفاق التجارى

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:00 م
واشنطن: لا صلة بين إجراء لندن حول أيرلندا الشمالية ومحادثات الاتفاق التجارى بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت الحكومة الأمريكية من أن تحرك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من جانب واحد لإلغاء أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية المتفق عليه فى إطار صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي هو أمر يثير القلق المستمر و "لا يفضي" إلى اتفاق تجاري.

 

ورد كبار المسئولين على الاقتراحات بأن عدم وجود تعليق عام من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يعني أنها ليست منزعجة من الخطوة المثيرة للجدل لسن قوانين جديدة للتخلي عن جزء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها في عام 2020، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وقالوا إن الإدارة تدرك أن هناك "تحديات" مع البروتوكول، لكنها حذرت من أن الإجراء الأحادي ليس في مصلحة أي شخص.

 

وقال مسئول كبير في الإدارة "من العدل أن نقول إن لدى الإدارة مخاوف بشأن التشريع. لا تعتقد الإدارة أن الخطوات الأحادية ستكون الطريقة الأكثر فاعلية لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ البروتوكول ، وأن رغبتنا القوية لا تزال قائمة في عودة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المحادثات والتوصل إلى اتفاق تفاوضي. "

 

وتأتي هذه التصريحات بعد أن تحدت حكومة جونسون مجموعة من الانتقادات والتهديد بشن حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في التشريع الذي يسمح باتخاذ إجراءات أحادية الجانب وفحص البضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى وفقًا لما ينص عليه البروتوكول.

 

كما أنهم قدموا استنتاجات مفادها أن الانتقادات التي وجهها وفد الكونجرس من الحزبين كانت مقصورة على التجمع الأيرلندي داخل الكابيتول هيل وتأثره بشدة بشين فين.

 

كما أوضحت إدارة بايدن تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه لن تكون هناك صلة بين الإجراء الأحادي للمملكة المتحدة والمحادثات التجارية بين واشنطن ولندن.


برتوكول ايرلندا الشمالية

ايرلندا الشمالية

اتفاقية التجارة الحرة بين لندن وواشنطن

البيت الأبيض

بايدن

بوريس جونسون



الموضوعات المتعلقة

مخاوف من حرب تجارية فى القارة الأوروبية.. الاتحاد الأوروبى يعلن اتخاذ إجراء قانونى ضد بريطانيا بعد إعلان نيتها تجاوز أجزاء من برتوكول أيرلندا الشمالية المنظم للتجارة بعد "بريكست".. وجارديان تحذر من العواقب

الخميس، 16 يونيو 2022 12:30 ص

اندبندنت: الاسترلينى يتراجع أمام الدولار بسبب برتوكول أيرلندا الشمالية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:17 م

إجراء قانونى أوروبى ضد بريطانيا ردا على خرق برتوكول أيرلندا الشمالية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:04 م

اندبندنت: واشنطن تهاجم خطط لندن لتمزيق أجزاء من برتوكول أيرلندا الشمالية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:38 ص

جارديان: أوروبا تستعد لإجراء قانونى ضد بريطانيا بسبب أيرلندا الشمالية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:29 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة