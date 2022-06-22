نيوجيرسى الأمريكية تشهد أكبر "حريق غابات" منذ 15 عاما.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

دمر حريق الغابات في ولاية وارتون بولاية نيوجيرسي الامريكية إلى 12 الف فدان، مما يجعله أكبر حريق في الولاية منذ عام 2007، وفقا لشبكة ايه بي سي.

أفاد مسؤولو الولاية أن "حريق نهر موليكا" تم احتواؤه الآن بنسبة 70% ، وقال جريجوري ماكلولين ، رئيس ومراقب إطفاء الحرائق في ولاية نيو جيرسي فورست: "لقد استبعدنا الأسباب الطبيعية بشكل أساسي ، ولذا سنواصل التحقيق في الحريق".

وقال شون لاتوريت ، مفوض إدارة حماية البيئة في نيوجيرسي: "حرائق المعسكرات غير القانونية والحرائق التي لم يتم إخمادها بالكامل لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا"، وقال مسؤولون إن الحريق من المتوقع أن يصل إلى 15 ألف فدان.

أصدرت ولاية نيوجيرسي حالة تأهب لجودة الهواء في المناطق الواقعة في جنوب شرق نيوجيرسي ، لكن هذا التنبيه انتهى في منتصف ليل الاثنين وحتى الآن ، لم يصدر أي إنذارات أخرى من قبل مسؤولي الدولة.

وأضاف أوبراين أنه على الرغم من أن هذا هو أكبر حريق هائل شهدته نيوجيرسي منذ أكثر من عقد ، إلا أنه حدث في منطقة نائية جدًا معرضة للحرائق ، ولم يشكل تهديدًا للمناطق السكنية خارج الدخان.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن ، لكن تعرض 18 مبنى للتهديد، قال مسؤولون إن حماية الهياكل يتم توفيرها من قبل إدارات مكافحة الحرائق المحلية التطوعية في مقاطعات أتلانتيك وبرلينجتون وأوشن.