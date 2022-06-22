نائب رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الملحق الثقافى بسفارة دولة الكويت

الإسكندرية- أسماء على بدر

استقبل الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور خالد محارب، الملحق الثقافي بسفارة دولة الكويت بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، والإطلاع على أحوال الطلبة الكويتيين الدارسين بجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة مقلد، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك وتقديم الرعاية للطلاب الوافدين من دولة الكويت الشقيقة بالجامعة.

وأكد الدكتور وائل نبيل خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على توطيد الجانب العلمى مع دولة الكويت الشقيقة، وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.

وأشاد الدكتور خالد محارب بجهود وزارة التعليم العالى المصرية وجهود إدارة الجامعة فى تلبية احتياجات الطلاب الوافدين وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب لاسيما البرامج الدراسية المتميزة التى تقدمها كليات الجامعة بما يليق باسم وتاريخ جامعة الإسكندرية وبما يواكب أحدث معايير التعليم العالمية، مشيراً أن جامعة الإسكندرية تستقبل أكبر عدد من الطلاب الكويتيين المبتعثين من وزارة التعليم العالى الكويتية للدراسة بها.