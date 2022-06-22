مياه كفرالشيخ: منح شهادة الإدارة الفنية المستدامة Tsm لمحطة مياه الجرن ببيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن المهندس شعبان محمد ابراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة المياه والصرف الصحى بكفر الشيخ، عن منح شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة مياه الجرن بقرية الجرن التابعة لمدينة بيلا ، بطاقة تصميمية 100 ل /ث يوم/ بدون ملاحظات، حيث ان هذه المحطة تخدم حوالى 40 ألف مواطن، حيث تخدم قرية كفر العجمى ،قرية المائية، قرية كفر قته وتوابعهم .

وأوضح المهندس شعبان محمد ابراهيم، أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة ،وضبط الجودة ،وتوافر المعايير الخاصة بالصيانه الدوريه، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم إدارة العاملين، والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة، ويتم ذلك من خلال إدارة Tsmبالشركة.

وأكد أن إدارة الشركة تحرص على تطوير محطاتها، وتقديم خدماتها بأفضل معايير الجودة طبقا لخطة عمل الشركة، والتى تتطور باستمرار لمواكبة خطة الدولة بخصوص التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى لتقديم أفضل خدمة للمواطن.