اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 05:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تُغير عنوان سفارة الولايات المتحدة فى روسيا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 05:08 م
موسكو تُغير عنوان سفارة الولايات المتحدة فى روسيا سفارة الولايات المتحدة فى روسيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غيّرت بلدية موسكو، الأربعاء، العنوان الرسمى لسفارة الولايات المتحدة فى العاصمة الروسية تكريما للانفصاليين الموالين لروسيا فى أوكرانيا، فى مسعى للتنديد بالدعم الأمريكى لكييف، بحسب "سكاى نيوزعربية".
 
وقالت بلدية موسكو فى بيان إن "سفارة الولايات المتحدة فى روسيا أصبح لديها عنوان جديد بشكل رسمى".
 
وباتت البعثة الدبلوماسية الآن في ساحة "جمهورية دونيتسك الشعبية" اسم إحدى المنطقتين الانفصاليتين في دونباس بأوكرانيا اللتين اعترفت موسكو بـ"استقلالهما" فى فبراير قبل بدء عمليات عسكرية فى أوكرانيا.
 
وتم إطلاق هذا الاسم على مفترق طرق لم يكن لديه اسم حتى الآن قرب السفارة، لأن أسماء الشوارع المحيطة بالبعثة الدبلوماسية لا تتغير.
 
وجرى اختيار هذا العنوان الرسمي الجديد بعد تصويت عبر الإنترنت نظمته سلطات موسكو وشارك فيه 278 ألفا و684 شخصا، بحسب بيان البلدية.
 
وتذكر هذه الخطوة باجراء مماثل قامت به الولايات المتحدة، قبل سنوات، في خطوة لإدانة سجل روسيا الحقوقي.
 
وفي 2018، تم إطلاق اسم "بوريس نيمتسوف بلازا" على قسم من الجادة الممتدة قرب سفارة روسيا في واشنطن في إشارة الى المعارض الروسي الذي تم اغتياله عام 2015 قرب الكرملين.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة