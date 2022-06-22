مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 10 رحلات طيران من دول أوروبا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 10 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة تصل من المطارات الدولية المختلفة، ضمن 108 رحلات طيران يستقبلها المطار، خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضى.

وكشفت جداول رحلات الطيران الاسبوعية المقرر أن يستقبلها مطار مرسي علم الدولي، بداية من السبت وحتي الجمعة المقبل وصول 108 رحلات طيران للمطار خلال الاسبوع، بينها 103 رحلات دولية أغلبها أوروبية.

كما تبين من كشوف رحلات الطيران، أنه من المقرر أن تصل خلال الاسبوع 5 رحلات داخلية والرحلات الدولية تصل منها 3 من بلجيكا و5 من هولندا و16 رحلة من إيطاليا و14 من ألمانيا و32 من التشيك و21 من بولندا و3 رحلات من سويسرا و5 رحلات داخلية.