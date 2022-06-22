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مصرع عامل فى حادث سقوط مصعد شركة بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:51 ص
مصرع عامل فى حادث سقوط مصعد شركة بمدينة 6 أكتوبر مصعد- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أسفر سقوط مصعد بإحدى الشركات في مدينة 6 أكتوبر، عن مصرع عامل نتيجة إصابته بكسور ونزيف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوط مصعد شركة في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل بالشركة لقى مصرعه متأثرا بإصابته بكسور ونزيف نتيجة سقوط مصعد الشركة خلال استقلاله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

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