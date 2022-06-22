مصرع طالب غرقا أثناء السباحة فى نهر النيل بمنطقة البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض طالب للغرق بنهر النيل في البدرشين بمحافظة الجيزة، وتم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى العام، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الطالب خلال الاستحمام بنهر النيل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في البدرشين، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن طالب خلال الاستحمام بنهر النيل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وحدد رجال المباحث هوية الغريق، وتم استدعاء أفراد أسرته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.