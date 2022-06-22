مصرع شخصين فى مشاجرتين غرب الإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

لقى شخصين مصرعهما، في حادثين في منطقة العجمي غرب الإسكندرية، على إثر مشاجرتين أحدهما بين سائقي مركبات توكتوك، والثانية بين عدد من الجيران والخارجية عن القانون .

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة بغرب الإسكندرية، يفيد بمصرع شاب في شارع سالم عبد التابع لحي العجمي، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع البلاغ.

وبالفحص والتحري، تبين وقوع مشاداة بين سائق توك توك وزميله، على إثرها تم استخدام الإسلحة البيضاء، وقام أحدهما بطعن الآخر طعمة نافذة أودت بحياته في الحال، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى المشرحة.

وفي سياق آخر، شهد منطقة العجمي في الكيلو 20، مشاجرة أخرى بين عدد من الشباب، بالأسلحة البيضاء، على أثرها تعرض أحدهم لطعنة تسببت في قتله.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين، في شارع العمدة، وبالانتقال لموقع البلاغ تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، على أثرها قام طرف بطعن الآخر محدثا وفاته، وتم القبض على أطراف المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة.