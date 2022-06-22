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مصرع سائق توك توك في مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بالبحيرة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:36 ص
مصرع سائق توك توك في مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بالبحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى سائق توكتوك مصرعه، وأصيب آخر بجروح مختلفة، بانحاء الجسم على خلفية مشاجرة بينهما، بسبب أولوية تحميل الركاب بمركز كوم حمادة بالبحيرة.
 
كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بمدينة كوم حمادة بين اثنين من سائقى " توك توك" ووقوع مصابين .
 
وأسفرت الواقعة عن مصرع" صبري .ع.ص" 17 عاما، سائق توك توك، ومقيم مركز كوم حمادة، أثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالظهر من الخلف، كما أصيب إبراهيم ب.ع 25عاما، ومقيم بمركز كوم حمادة بجروح قطعية بانحاء الجسم.
 
وتم نقل المصاب إلى مستشفى كوم حمادة، لإسعافة وتلقى العلاج اللازم، كما تم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى، بذات المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
 

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