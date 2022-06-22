مركز أبحاث ودراسات النانو تكنولوجى بجامعة حلوان ينظم ندوة لدعم الباحثين

كتب محمد صبحى

نظم مركز ابحاث ودراسات النانو تكنولوجى ب جامعه حلوان ندوة تعريفيه عن أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة لتوصيف المواد النانومترية لدعم الباحثين وتطوير مهاراتهم البحثية، وحرصا علي مواكبة التطور العالمي في الأجهزة العلمية المستخدمة في توصيف المواد النانومترية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويعد جهاز(hot disk) من احدث الأجهزة المستخدمة في توصيف الخواص الثيرمو فيزيائية. وكذلك جهاز (Spark Plasama Sintering) والذي يعد من الأجهزة الاستراتيجية في تصنيع و تلبيد المواد النانومترية.

حاضر بالندوة الدكتور Dr. Besira Mihiretie ، الخبيرالسويدي ، والذي قام بزيارة مركز أبحاث ودراسات النانوتكنولوجي، ابدي الخبير الأجنبي رغبته وإستعداده بالتعاون مع مركز أبحاث ودراسات النانوتكنولوجي بجامعة حلوان بالمستقبل في العديد من الابحاث بمجال النانوتكنولوجي.

كما قامت الدكتورة مني فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا للبحوث بجامعة حلوان بإستقبال الخبير الاجنبي وأكدت علي دعم الجامعة للبحث العلمي وحرصها علي التطوير المستمر لمهارات الباحثين بجامعة حلوان .

عقدت الندوة بحضور الدكتورة ياسمين محمد عبدالله ابوزيد ، الأستاذ المساعد بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة جامعة حلوان ومدير مركز ابحاث ودراسات النانو تكنولوجى بالجامعة والدكتور محمد عطية، المدرس بقسم الميكانيكا بكلية الهندسة حلوان بجامعة حلوان ونائب مدير المركز بالاضافة الي العديد من الباحثين من داخل وخارج جامعة حلوان.

جدير بالذكر أن مركز دراسات وأبحاث النانوتكنولوجى يهدف إلى تطوير العملية التعليمية والبحوث العملية والتطبيقية وتقديم الخبرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس وتوفير الأجهزة العلمية المتطورة الخاصة بأبحاث النانو تكنولوجي والإلكترونيات.

يضم المركز مجموعة من الوحدات والمختبرات، والتي تساهم في دفع البحث العلمي والابتكار والتطوير، ودفع عجلة التحول الرقمي والإلكتروني، ورفع تصنيف جامعة حلوان لاعتمادها على العلوم والتكنولوجيا الحديثة.